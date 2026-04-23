El Senado comenzó a avanzar en el tratamiento de un proyecto clave que apunta a regularizar la tenencia de unas 800 mil armas de fuego en situación irregular en la Argentina, en un intento por mejorar el control estatal sobre este tipo de material.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde 2024, propone un procedimiento simplificado para que quienes posean armas no registradas puedan declarar su tenencia y ponerse en regla dentro de un plazo de 360 días.

El proyecto también contempla la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas hasta el 31 de diciembre de 2027. Este plan permite a los ciudadanos entregar armas de forma anónima para su destrucción, sin consecuencias legales y con incentivos económicos.

Uno de los puntos centrales es la digitalización de los trámites: el registro se podrá realizar de manera virtual a partir del número de serie del arma, lo que permitirá verificar su situación legal y detectar si tiene pedido de secuestro.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es facilitar que los usuarios estén dentro de la ley y mejorar la trazabilidad de las armas en circulación. En ese sentido, remarcan que el proyecto no modifica las condiciones para la portación, que seguirá restringida a casos autorizados.

El trasfondo de la iniciativa es la existencia de un amplio universo de armas fuera del sistema formal, muchas de ellas con registros vencidos o directamente sin inscripción, lo que dificulta su control por parte del Estado y su seguimiento en investigaciones judiciales.

El debate en el Senado será clave para definir si el proyecto se convierte en ley antes de perder estado parlamentario, en un contexto donde la seguridad y el control de armas vuelven a instalarse en la agenda política nacional.