En las primeras horas de este lunes, personal policial de la Comisaría 9º detuvo a un hombre que tenía dos pedidos de captura vigentes en el departamento Caucete. El procedimiento se inició cuando los efectivos realizaban una recorrida de prevención por la zona de avenida Paula Albarracín.

David Cortinez, fue capturado en un descampado sobre Avenida Paula Albarracín en Caucete. (Foto gentileza)

Según fuentes del caso, el detenido fue identificado como David Cortinez, quien se desplazaba junto a otro sujeto, Raúl Vargas. Al notar la presencia policial, ambos emprendieron la fuga de manera repentina, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en un descampado cercano.

Publicidad

En ese lugar, los uniformados lograron reducir a los sospechosos, quienes se mostraron ofuscados por el operativo, aunque finalmente fueron aprehendidos sin que se registraran mayores incidentes.

Tras ser identificados, se constató que Cortinez tenía dos pedidos de captura activos: uno por una causa de hurto simple y otro por coacción. Ante esta situación, fue inmediatamente puesto a disposición de la Justicia.

Publicidad

Ambos sujetos fueron trasladados a la Comisaría 9º, donde quedaron alojados a la espera de las disposiciones judiciales. De acuerdo a las primeras informaciones, Cortinez será trasladado nuevamente al Penal de Chimbas en los próximos días para continuar con el cumplimiento de las causas pendientes.

El procedimiento permitió sacar de circulación a un prófugo de la Justicia y refuerza las tareas de prevención que realiza la Policía en la zona.