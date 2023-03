El 11 de octubre de 2022 DIARIO HUARPE publicó una revista y un documental con información, análisis y propuestas de más de 20 científicos, especialistas e integrantes de la sociedad sanjuanina relacionados con la crisis hídrica. Se trata de Agua, Guía para entender la sequía, una propuesta periodística que cumplía objetivos pedagógicos y pretendía avanzar en un debate de la coyuntura y los problemas hídricos históricos.

Este 22 de marzo es el Día Mundial del Agua, un día de conmemoración que propuso Naciones Unidas para discutir y concientizar sobre este recurso fundamental para la vida. A 5 meses de la publicación de la Guía, así avanzó la provincia tomando como punto de referencia las 10 soluciones propuestas los especialistas.

Un trabajo de todos los actores

A lo largo de la publicación, las fuentes consultadas coincidieron en que la solución tiene que partir de todos los actores de la sociedad. La escasez de agua se produce por dos factores: existencia insuficiente del recurso y también mala utilización o gestión. En la provincia se conjugan estos dos escenarios, ya que los ríos de ambas cuencas han bajado su caudal y hay problemas en la eficiencia, sobre todo en dos usuarios.

El sector que más usa el recurso es la agricultura, con más del 85% en promedio. A la vez hay problemas de falta de eficiencia tanto en el uso como en la red de distribución, donde se pierde hasta el 75% del agua. El consumo humano también muestra un consumo demasiado alto: lo recomendado por Naciones Unidas es 280 litros por día por persona y en la provincia calculan que se gastan hasta 500 litros.

Industriales y mineros también deben tomar parte de la discusión y las mejoras. La recirculación en sus procesos y medidas para mitigar el cambio climático están entre sus responsabilidades urgentes.

Las soluciones de los especialistas se enfocaron en estos problemas, pero también en la situación macro. Surgieron 10 propuestas concretas y sobre la aplicación de estas DIARIO HUARPE consultó a Ramiro Cascón, Secretario de Agua y Energía de la Provincia, para saber cómo se avanzó hasta ahora.

Gestionar las cuencas de manera integrada

La gestión integral sostiene que para mantener ecosistemas sanos y poder usar el recurso de la mejor manera se deben pensar las cuencas como una unidad. En su historia, San Juan explotó sus fuentes de agua sin tener en cuenta cómo afectaba esto al sistema.

Uno de los efectos más urgentes es que al no dejar correr agua por el río tras la construcción de los diques y seguir explotando las fuentes subterráneas, el acuífero del Gran San Juan bajó de nivel.

Ramiro Cascón aseguró que uno de los objetivos es llegar a una gestión integral y también plurianual. “Esto nos permitiría tomar decisiones con respecto no solo a lo que pasa en el momento, sino también teniendo en cuenta las decisiones futuras y no agotar por ejemplo el recurso guardado en los embalses sino guardar para crisis como la que vivimos”, aseguró.

Recuperar el nivel de los acuíferos es algo que todavía no pueden hacer las autoridades, debido a que las necesidades de riego y otros usos, sumado al bajo nivel de los diques, no les permite dejar escurrir agua por los lechos naturales.

Legislar de acuerdo a la realidad actual

Sectores técnicos reconocieron la necesidad de mejorar la legislación actual. Las decisiones en la actualidad responden a un código creado en el siglo pasado.

La Mesa del Agua redactó un proyecto de ley que incluye conceptos como gestión integral de cuencas, planificación plurianual, riego a demanda, considerar el agua como un derecho humano y hasta tener en cuenta el cambio climático a la hora de tomar decisiones.

Pero el borrador generó críticas de productores que no quieren que la actual legislación se vea modificada y que se oponen a que se midan los caudales que entregan. “Trabajamos en explicar que no ningún derecho en riesgo, sino que tiene que ver con garantizar a través de las mediciones”, dijo el funcionario. Pero a pesar de que la propuesta salió en noviembre, todavía no fue enviada a la Cámara de Diputados.

Distribuir por demanda y no por oferta

Un porcentaje alto de lo que se pierde en el de lo que se destina a riego tiene que ver con que el sistema y las normativas de distribución hacen que cada vez que se entrega agua sea en al mismo tiempo para todos y la misma cantidad. Incluso a fincas que no necesitan regar en ese momento del año.

“Esto podía ser una buena respuesta cuando no había diques y cuando el 90% era un solo cultivo con las mismas necesidades”, señaló Cascón. Pero lo cierto es que en la actualidad es uno de los grandes problemas de eficiencia.

La propuesta de ley de la Mesa del agua contempla esto y genera un sistema voluntario de inscripción para acceder al riego a demanda. Para esto también deberían hacer una gran inversión en infraestructura de canales, porque los actuales no se adaptan al sistema.

El invierno 2022 se hizo un primer ensayo de riego a demanda. Las fincas que producen cultivos de estación, cerca del 10%, fueron las únicas que recibieron turnos de riego usando perforaciones. A la vez, hay un proyecto para hacer un sistema piloto de entrega a demanda en el Quinto Cuartel.

Optimizar los sistemas de riego

Durante el 2022 aseguran que hubo un aumento del 10,5% de la superficie cultivada que tiene riego por goteo. Esto fue gracias a un cambio en los criterios para entregar créditos para hacer este cambio.

Aun así, cada finca que riega con sistemas tradicionales como el riego a manto tiene una pérdida de hasta el 50% del agua que recibe. Especialistas del INTA aseguraron que hasta que la red de riego no sea confiable y se tecnifique, no habrá un cambio a gran escala en este sentido.

Mejorar la infraestructura de distribución

Tanto por no permitir el riego a demanda como en las pérdidas por evaporación y filtraciones, el sistema de canales puede perder hasta el 50% del agua que se envía a riego. Si bien este sector es el que más agua requiere, la red de agua potable también tiene pérdidas grandes.

OSSE logró solucionar parte de la problemática con la instalación de macro medidores que indican cuando hay grandes pérdidas, pero siguen existiendo fallas. En cuanto a las redes de riego, hay obras en avance tanto en la cuenca del Río Jáchal, como el Canal Norte, como en la red del Gran San Juan. Los canales que dependen exclusivamente de las Juntas de Riego también tienen pérdidas y deben ser reparados por los regantes, quienes denuncian falta de fondos para esto.

Recuperar ecosistemas impactados por la sequía

Uno de los efectos más graves sobre los ecosistemas tiene que ver con la baja del nivel de los acuíferos. Esto se puede ver en especial en los humedales más grandes de la provincia, el Parque Sarmiento o las Lagunas de Guanacache.

Para poder recuperar una de las medidas que recomendaron especialistas son los pulsos ecológicos de agua, esto quiere decir, dejar que circule agua por los ríos. Pero esto, en el contexto de crisis hídrica, todavía no fue posible.

Cascón aseguró que con ayuda de los embalses se podría regular estos sistemas naturales en los años ricos, pero que el desafío sigue siendo “distribuir en años ricos y pobres y para eso tenemos que encontrar un acuerdo común con el conocimiento científico”.

Luchar contra el derroche

Medir la cantidad de agua utilizada realmente y compararla con los valores recomendados es una de las alternativas que han dado resultado en muchos puntos. El sector que más derrocha, aunque no sea el que más consume, es el uso domiciliario.

La provincia avanzó en la colocación de medidores de agua hogareños que, si bien en un principio no impactará en el precio, luego podría traducirse en aumentos del valor del metro cúbico en caso de que haya un uso irracional.

Educar para el cambio de modelos de consumo y estilos de vida

El cambio cultural es clave para alcanzar un uso racional y eficiente del agua en todos los sectores. Para eso es necesario un avance en la educación que permita conocer sobre este recurso en la provincia y también tomar conciencia de que su disponibilidad es limitada.

“Para quienes vivimos en un oasis, con el agua de la canilla asegurada, parece que es un recurso que está, pero estos últimos años la naturaleza nos está dando un mensaje y es que no existe esta seguridad”, analizó Cascón.

Reforestar con especies autóctonas

Las especies propias de las zonas desérticas ayudan a regular y sostener los ciclos del agua. La provincia cuenta con un programa de bosques nativos, pero la desertificación y avance sobre los ecosistemas por edificaciones y agricultura son altos.

Existe un proyecto de ordenamiento territorial y leyes que protegen estos espacios, pero desde organizaciones sociales siguen denunciando el avance sobre la flora autóctona.

Desarrollar nuevas tecnologías de conservación y almacenamiento de agua

Hay dos pilares que plantearon las fuentes consultadas: reutilización de aguas residuales y la construcción de pequeñas represas y reservorios para las aguas de lluvia.

No existen proyectos a gran escala en el segundo de los puntos, pero sí se vieron algunas ideas incipientes para la reutilización. Pero para poner en marcha planificaciones a gran escala, es necesaria la cobertura del 100% de la población con sistemas de cloacas. Este porcentaje es hoy del 85% en la provincia.

Mitigar el cambio climático

El cambio climático es multifactorial, pero son las emisiones de gases una de las razones principales, además de la contaminación de ambientes naturales. En la provincia el tratamiento de residuos urbanos marcó un avance.

A la vez, el cambio climático genera lluvias intensas pero distanciadas entre sí. Cascón aseguró que ha obligado a la provincia a hacer cambios en la infraestructura para proteger algunas zonas de aluviones y crecientes.

Mirá el documental completo Agua, Guía para enteder la sequía