De acuerdo a mediciones que obtuvo Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), hay usuarios en San Juan que consumen un promedio de 2.500 litros de agua por día. Este consumo es exorbitante, ya que es 10 veces más de lo que aconsejan los especialistas a nivel internacional. Tras la detección de estos consumos, desde la empresa del Estado ya definieron que harán con estos usuarios. Para tomar dimensión de esto, en medio de una sequía histórica que atraviesa San Juan, una familia tipo ocupa 10.000 litros por día.

Desde hace años que OSSE viene asegurando que en San Juan se consume más de lo aconsejable. Desde la empresa estatal siempre explicaron que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un consumo promedio de entre 180 y 220 litros por día por habitante, mientras que en San Juan se calcula que la medía es de, por lo menos 600 litros, con picos de hasta 1.000 por cabeza.

Si bien los números mencionados corresponden a evaluaciones generales sobre el consumo en la provincia, desde hace unos meses San Juan cuenta con nuevas mediciones que arrojaron datos estadísticos que alarmaron a las autoridades.

Es que desde diciembre de 2022 se comenzó con la colocación de 3.000 medidores de agua y ya se cuenta con datos precisos sobre el consumo de los usuarios que tienen este aparato en sus viviendas.

En contacto con DIARIO HUARPE, Guillermo Sirerol, explicó que en las primeras mediciones que arrojaron estos aparatos determinaron que hay casas en las que se consumen más de 300.000 litros de agua en el mes.

Si se toma este total y se lo divide en 30 días da un consumo domiciliario de 10.000 litros por día. A su vez, si se dividen los 10.000 litros entre cuatro habitantes por vivienda arroja un consumo promedio de 2.500 litros por día por persona. Este consumo es 10 veces lo que recomienda la OMS que aconseja unos 220 litros por día.

"Nosotros trabajamos y seguimos invirtiendo para mejorar lo que es la distribución de red, para tener mejores fuentes de extracción de agua, pero sí no se mejora el tema del consumo desmedido esteremos agotando el recurso hídrico que es limitado", aseguró Sirerol.

Ante la pregunta de qué eleva tanto el consumo en estas viviendas detectadas, el funcionario explicó que OSSE no puede ingresar a los domicilios, por lo tanto, desconoce en qué gastan tanta agua. Igualmente, el funcionario explicó que no se puede multar el consumo excesivo a no ser que se sorprenda al usuario cometiendo un determinado hecho de derroche.

Lo que correspondería en estos casos de mucho consumo, pero sin ninguna infracción constatada, sería que estos usuarios paguen una boleta proporcional al consumo excesivo que tienen.

Igualmente, Sirerol aclaró que aún no se están cobrando estos grandes consumos. "Estamos en esta etapa de concientizar a los usuarios", explicó el funcionario. Es que OSSE tiene individualizados a estos consumidores y les están haciendo un seguimiento de su comportamiento, además les van informando la diferencia entre lo que pagan ahora y lo que deberían pagar por lo que realmente han consumido. Además, les informan sobre diferentes medidas y consejos para reducir el consumo.

Sirerol explicó que el Gobierno local compró un total de 3.000 medidores que aún están en proceso de colocación, una vez que terminen de ponerlos se abrirá un espacio de seis meses en los que seguirán con la información y concientización y luego comenzarán a cobrar por el servicio.

Hasta el momento se han colocado medidores en distintos barrios muchos de los cuales ya venían con un sistema de medidor desde hace 12 años por eso la idea fue trabajar en esos barrios que ya tenían una conciencia sobre el uso medido del agua. En este listado se incluye a barrios como el Palermo, el Del Bono, Stotac y otros barrios considerados como residenciales.

Los que si pagan multa

En medio de este seguimiento de los consumos de agua, Sirerol contó que se han encontrado con usuarios que han hecho maniobras que no corresponden y han sido multados. Se trató de casas en las que encontraron que los dueños de las viviendas conectaron bombas de extracción que sacaban el agua de red y la destinaban, principalmente, al riego de parques o el llenado de piletas.

"Detectamos que tenían consumos elevados en las zonas húmedas de las viviendas y esto no podía deberse a los usos habituales de baño y cocina, fue allí que nos dimos cuenta de que tenían bombas", aseguró Sirerol.

De forma paralela OSSE sigue con las tradicionales multas por derroche que se aplican a todos los usuarios que son sorprendidos regando o derrochando agua en el horario de prohibición de 9 a 21 horas. El funcionario explicó que el promedio de multas en invierno ronda las 80 a 100 sanciones por mes, en verano este número se eleva a unas 400 multas.

A esto se suma que este verano se hizo más hincapié en la concientización. Esto implica que un empleado de OSSE llega a las casas en las que hubo consumo excesivo y le explica a los usuarios la importancia de cuidar el agua. "Este verano se han hecho alrededor de 200 concientizaciones por mes", concluyó el funcionario.