Fede Bal reveló por qué su relación con Barbie Vélez fue la más tóxica

Fede Bal vivió un momento tenso frente a Mario Pergolini en una entrevista donde decidió profundizar sobre su historia personal. El hijo de Carmen Barbieri recordó el vínculo con Barbie Vélez y definió aquella etapa como una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes.

El conflicto, que escaló a nivel judicial en 2016, incluyó denuncias cruzadas por lesiones agravadas, violencia de género, amenazas y destrozos en un departamento. Al respecto, el actor que le puso los puntos a Coscu cuestionó el rol de los medios al señalar que la tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez.

En su reflexión, el artista que recientemente habló de su pacto con Botto fue tajante sobre cómo actuar ante las crisis de imagen. Bal defendió la idea de permanecer presente y dar explicaciones sin escapar de la realidad.

Según sus palabras, cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Además, insistió en que no hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien.

Años después del sobreseimiento de ambos actores dictado en 2017, Bal siente que su postura fue validada por los hechos. El actor aseguró que tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón.

A pesar de que la situación quedó atrás, concluyó admitiendo que esto pasó hace mucho tiempo y yo no hablo de este tema, pero no me molesta tocarlo, reafirmando que la honestidad personal es lo que permite seguir adelante frente a las acusaciones públicas.