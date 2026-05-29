Con el objetivo claro de sumar sus primeros puntos, Universitario afrontará este sábado un compromiso de alta exigencia por la segunda fecha del Torneo del Interior B (TDI B). El equipo sanjuanino emprendió el viaje hacia Mar del Plata con la firme ilusión de conseguir una victoria ante IPR Sporting, buscando recuperarse tras el debut frente a Tucumán Lawn Tennis Club.

El encuentro se presenta como una prueba de fuego para los dirigidos por Fernando Torcivia. El conjunto local llega motivado tras un triunfo agónico en la jornada inaugural, donde superó a Mar del Plata Rugby Club por 30 a 28, lo que anticipa un desarrollo de juego intenso y disputado desde el inicio. Para la institución sanjuanina, sumar en territorio marplatense resulta determinante para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en su grupo.

Más allá de la necesidad matemática, la participación en este certamen nacional es un paso fundamental en el proyecto integral que Universitario desarrolla desde hace años. El crecimiento institucional y la consolidación de un estilo de juego propio son los ejes que guían al plantel, cuerpo técnico y colaboradores, quienes ven en este torneo una oportunidad única para medir el nivel del rugby de San Juan frente a los clubes más destacados del país.

El partido se disputará este sábado, a partir de las 15:00 horas, en tierras bonaerenses. El arbitraje estará a cargo del entrerriano Juan Moya, quien tendrá la responsabilidad de controlar las acciones de un duelo que promete emociones hasta el pitazo final. La delegación sanjuanina confía en el trabajo realizado durante la semana para lograr imponer condiciones y traer un resultado positivo a casa.

Este nuevo desafío en el TDI B refuerza el compromiso del club con el rugby argentino, apostando al desarrollo de sus jugadores y al fortalecimiento de su estructura deportiva. La expectativa en el seno del equipo es alta, con la convicción de que este sábado será la ocasión propicia para celebrar su primera alegría en la competencia nacional.