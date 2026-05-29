Marcela Pagano fue mamá y contó las complicaciones de su embarazo

Marcela Pagano atraviesa un momento de profunda emoción tras la llegada de Hipólito, su segundo hijo. La diputada del bloque Coherencia, quien ya era madre de Olivia desde diciembre de 2024, agrandó la familia junto a su pareja, el abogado Franco Bindi. Aunque la espera estaba prevista para más adelante, la salud de ambos obligó a los médicos a tomar decisiones rápidas ya que los últimos estudios no dieron bien.

A través de sus redes sociales, la periodista compartió una imagen de las últimas horas antes del parto con el mensaje "Anoche, despidiendo la panzota amada". Sin embargo, el cuadro clínico cambió repentinamente. Según relató la propia Marcela, "Nació prematuro. Estábamos en riesgo los dos así que adelantaron todo. Esperando en neo que todo evolucione bien. Nació esta mañana, ayer ya no estábamos bien, así que me dejaron dormir y ya hoy cesárea".

La llegada del bebé a las 36 semanas de gestación generó una lógica preocupación en el entorno familiar. Pagano describió con sinceridad el proceso vivido al señalar que "Todo se adelantó, tuvimos miedo, respiramos hondo, rezamos y ya puedo contarles que ambos estamos muy bien. La vida nos regala como familia sentir este amor único una vez más". Actualmente, el pequeño Hipólito se encuentra en el sector de neonatología cumpliendo con el protocolo habitual para alcanzar el peso necesario antes de recibir el alta médica.

En medio de la recuperación, la legisladora no quiso dejar de agradecer el apoyo recibido por parte de sus seguidores. En un sentido mensaje, expresó "Gracias a todos los que en esta red enviaron buenos deseos por mensaje privado, gracias por sus rezos, es por eso que como fueron días difíciles, quería compartir con ustedes los que hoy nos pasa: nos explota el corazón de felicidad. PD: el del dedo de de la foto es de papi Franco que no se despegó de él mientras yo me recuperaba".

Esta nueva etapa marca un cambio respecto a su primera maternidad, la cual encaró de forma monoparental tras congelar óvulos. Hoy, junto a Bindi, quien ya había reconocido a Olivia como propia habiéndola visto nacer, celebra la vida de Hipólito tras haber superado el riesgo inicial de la intervención quirúrgica que debió adelantarse por su bienestar y el de su hijo.