San Juan ratificó su apoyo a la voluntariedad de los aportes a Coviar

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan manifestó su firme ratificación en favor de la voluntariedad de los aportes destinados al sostenimiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Esta postura se da en respuesta a la presentación de una demanda de amparo efectuada por la entidad ante el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, la cual busca frenar la aplicación de la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que elimina el carácter obligatorio de dichas contribuciones para las bodegas.

Desde la cartera productiva local subrayaron que este posicionamiento se alinea con la visión de la mayoría de los actores de la viticultura sanjuanina. La premisa central del Gobierno provincial es que cualquier mecanismo de promoción del sector entre actores privados debe sustentarse en la libre adhesión y no en el cobro compulsivo de tasas para sostener entidades que, si bien realizan labores relevantes, carecen en este punto de consensos mayoritarios y amplios.

En este sentido, la provincia aboga por una resolución de la medida cautelar que contemple un proceso colectivo y público, garantizando transparencia en el debate. Las autoridades sanjuaninas destacaron que el actual esquema de recaudación obligatoria ha generado una división interna en la industria que resulta contraproducente para construir un diálogo estratégico y unificado sobre el futuro de la vitivinicultura argentina.

El Gobierno de San Juan aclaró que esta postura no implica un desconocimiento de las contribuciones positivas que Coviar ha realizado históricamente en diversos ámbitos del desarrollo industrial. Sin embargo, enfatizaron que el contexto actual exige una modernización en la relación entre los organismos intermedios y el sector productivo, eliminando esquemas de financiamiento impuestos que hoy son cuestionados por una gran parte de los empresarios del sector.

Finalmente, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación remarcaron que el acompañamiento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional responde a la necesidad de fomentar una estructura más competitiva y flexible. El objetivo es que las instituciones se fortalezcan a través del valor agregado que brinden a sus asociados, legitimando su representatividad mediante la elección libre de cada productor y bodega de la provincia.