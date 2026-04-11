La Fragata ARA Libertad inició este sábado su 54° viaje de instrucción al zarpar desde el Apostadero Naval Buenos Aires, en una travesía internacional que se extenderá por más de cinco meses y combinará formación naval, diplomacia y representación argentina en el exterior.

El buque escuela partió alrededor de las 13 horas con una tripulación de más de 250 personas, entre oficiales, suboficiales, cabos, invitados y los guardiamarinas en comisión, quienes realizarán a bordo la etapa final de su formación como futuros oficiales de la Armada Argentina.

Durante este viaje, unos 45 aspirantes deberán completar más de cien días de navegación como parte de su entrenamiento, en una experiencia considerada clave dentro de su carrera profesional.

La travesía incluirá escalas internacionales en países como Brasil, Jamaica y Estados Unidos, donde la fragata participará en los actos por los 250 años de la independencia norteamericana y en la regata internacional “Sail 250”, uno de los eventos náuticos más importantes del mundo.

El itinerario contempla la visita a distintos puertos estratégicos, entre ellos Nueva Orleans, Nueva York y Boston, además de otras ciudades, en una misión que combina instrucción militar, intercambio cultural y presencia diplomática.

El navío está comandado por el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, quien lidera esta nueva etapa del buque escuela, que desde 1963 cumple funciones clave en la formación de marinos y como símbolo de la Argentina en el mundo.

La Fragata Libertad, considerada la “embajadora de los mares”, tiene como misión principal completar la formación profesional de los guardiamarinas y fortalecer los vínculos internacionales, llevando a cada puerto un mensaje de paz, cultura y cooperación.

El viaje, que finalizará en septiembre, reafirma una tradición histórica de la Armada Argentina que combina aprendizaje en alta mar con representación institucional en el escenario global.