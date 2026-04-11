La guerra en Medio Oriente entró en su día 43 en medio de una fuerte incertidumbre, con un cese al fuego que se mantiene de manera parcial y bajo constante amenaza. En este contexto, Irán volvió a bloquear el Estrecho de Ormuz, una vía clave por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial, lo que reavivó la tensión internacional.

La medida de Teherán debilitó los esfuerzos diplomáticos que se desarrollan en Islamabad, donde Estados Unidos, Pakistán e Irán mantienen negociaciones directas para intentar frenar el conflicto. Se trata de un cambio significativo en la dinámica del diálogo, ya que las partes pasaron de contactos indirectos a encuentros cara a cara.

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, en una instancia considerada clave para sostener la tregua de 14 días anunciada días atrás.

Desde Washington advirtieron que no tolerarán el uso del estrecho como mecanismo de presión y aseguraron que mantienen “todas las opciones sobre la mesa” si no se restablece la circulación marítima. El temor en la Casa Blanca es que una escalada repentina haga fracasar las negociaciones en curso.

El impacto del conflicto también se refleja en los mercados internacionales. El precio del barril de petróleo se ubica en torno a los 98 dólares, con analistas que advierten que podría superar nuevamente los 100 si el bloqueo se extiende más allá de las próximas 48 horas.

La volatilidad en el sector energético mantiene en vilo a las bolsas globales, que operan sin una tendencia clara, en un escenario de alta sensibilidad ante cualquier novedad que surja desde el Golfo Pérsico.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de las negociaciones, con la expectativa de que puedan evitar una nueva escalada y encaminar una salida diplomática a uno de los conflictos más delicados del año.