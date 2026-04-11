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Dos sujetos fueron detenidos tras esconderse en el techo de una casa por robar
POR REDACCIÓN
Dos hombres fueron detenidos en Capital tras intentar ocultarse en los techos de viviendas luego de cometer un robo agravado por escalamiento y violación de domicilio. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 2ª.
El hecho ocurrió en la intersección de calles Entre Ríos y Pedro Echagüe, donde vecinos alertaron a la policía sobre la presencia de dos sujetos desplazándose por los techos de las casas, lo que generó un rápido despliegue en la zona.
Al llegar al lugar, los uniformados ingresaron a una de las viviendas y encontraron a los sospechosos escondidos, intentando evadir a la policía. Ambos fueron aprehendidos en el lugar.
Durante el procedimiento se les secuestró un par de zapatillas marca DC y dos cuchillos tipo carnicero, elementos que quedaron vinculados a la causa.
Los detenidos fueron identificados como Algañaraz, de 33 años, y Montealegre, de 39, quienes quedaron a disposición del fiscal Gustavo Mendoza bajo el procedimiento de Flagrancia.
La causa fue caratulada como robo agravado por escalamiento y violación de domicilio, mientras avanza la investigación para determinar si están vinculados a otros hechos similares en la zona.