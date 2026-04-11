Dos hombres fueron detenidos en Capital tras intentar ocultarse en los techos de viviendas luego de cometer un robo agravado por escalamiento y violación de domicilio. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 2ª.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Entre Ríos y Pedro Echagüe, donde vecinos alertaron a la policía sobre la presencia de dos sujetos desplazándose por los techos de las casas, lo que generó un rápido despliegue en la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados ingresaron a una de las viviendas y encontraron a los sospechosos escondidos, intentando evadir a la policía. Ambos fueron aprehendidos en el lugar.

Durante el procedimiento se les secuestró un par de zapatillas marca DC y dos cuchillos tipo carnicero, elementos que quedaron vinculados a la causa.

Los detenidos fueron identificados como Algañaraz, de 33 años, y Montealegre, de 39, quienes quedaron a disposición del fiscal Gustavo Mendoza bajo el procedimiento de Flagrancia.

La causa fue caratulada como robo agravado por escalamiento y violación de domicilio, mientras avanza la investigación para determinar si están vinculados a otros hechos similares en la zona.