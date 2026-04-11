El Gobierno de San Juan abrió las inscripciones para un nuevo taller denominado “El arte de bordar imágenes”, una propuesta que combina el bordado tradicional con la creación artística contemporánea. La actividad se desarrollará en la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Secretaría de Cultura, está orientada a personas interesadas en explorar nuevas formas de expresión artística mediante técnicas textiles aplicadas a imágenes.

El taller estará a cargo de Macarena Pereyra, conocida por su proyecto @bordando.mandarinas, y propone intervenir imágenes vinculadas a la literatura y al arte en general, combinando fotografía, hilo y relato para la creación de piezas únicas. Se dictará en la sede de la Dirección de Bibliotecas Populares y Actividades Literarias, en calle 25 de mayo y Las Heras.

La actividad está destinada a todo público, sin necesidad de contar con conocimientos previos, e incluye todos los materiales necesarios para su desarrollo, lo que la convierte en una oportunidad accesible para quienes deseen iniciarse en esta técnica o profundizar su práctica artística.

El taller comenzará el 13 de abril y se dictará los días lunes de ese mes, con dos horarios a elección: de 17:00 a 18:20 y de 18:30 a 20:00.

Para más información e inscripciones, los interesados podrán comunicarse al 264 4712580.