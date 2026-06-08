La Selección Argentina encara el tramo final de su preparación en Kansas con la mirada puesta en la enfermería. A ocho días del primer partido frente a Argelia, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni monitorea la situación de tres futbolistas clave que aún no se entrenan con normalidad. Leandro Paredes, Julián Álvarez y Emiliano Martínez realizan tareas diferenciadas para llegar en condiciones al estreno mundialista el 16 de junio.

El caso de Paredes es el que más dudas genera debido a una lesión muscular en el isquiotibial sufrida durante un encuentro de Copa Libertadores con Boca Juniors. El mediocampista todavía no tiene el alta para trabajar con el grupo.

Por su parte, Julián Álvarez presenta una inflamación en su tobillo izquierdo tras una torcedura en las semifinales de la Champions League con el Atlético de Madrid. Aunque tuvo una recaída reciente, el cuerpo técnico confía en su presencia. Emiliano Martínez completa la lista con una fractura en el dedo anular de su mano derecha, aunque se descuenta que ocupará el arco en el debut.

Ante este escenario, Scaloni manifestó que "Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Por eso tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás". Estas palabras llegan tras la baja confirmada de Leonardo Balerdi y la posibilidad de que ocurran nuevos cambios en la nómina definitiva.

No todas son preocupaciones para el conjunto nacional. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y el joven Nicolás Paz superaron sus molestias y ya trabajan a la par de sus compañeros por primera vez en esta etapa. Además, el grupo celebró el regreso de Lisandro Martínez después de 598 días de ausencia.

El clima previo al torneo también estuvo marcado por un récord de asistencia de 91.000 espectadores en el amistoso contra Honduras y un tenso episodio de seguridad por un tiroteo con nueve heridos ocurrido a 18 kilómetros del lugar de concentración.