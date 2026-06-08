La millonaria cifra que pide Wanda Nara por su casa en el Lago di Como

Wanda Nara se encuentra nuevamente en el foco de la atención mediática tras conocerse una importante determinación sobre su patrimonio inmobiliario. La conductora de MasterChef, quien recientemente habría solicitado una cifra elevada para la caución en su litigio con Mauro Icardi, decidió poner a la venta su exclusiva propiedad en el Lago di Como, Italia.

Según se reveló en el programa Infama, la operación fue confirmada por el periodista Santiago Sposato, quien afirmó que "Está en venta la casa de Wanda en Lago di Como, en Italia, y vale 8 millones de euros". Esta noticia llega en un momento de gran exposición para la empresaria, marcado por su regreso a la Argentina y las tensiones legales con su ex pareja, sumado a las repercusiones por su vínculo con Martín Migueles.

La residencia destaca por sus lujosas características y un estilo que la propia modelo compartió tiempo atrás en sus redes sociales. En cuanto a las comodidades, Sposato detalló que la vivienda "Tiene ocho dormitorios, cuatro baños y espacio para estacionar hasta tres autos". El inmueble posee una decoración clásica, amplios ventanales con vista al paisaje italiano, un comedor elegante y una cocina tradicional.

Sin embargo, la transacción incluye un detalle administrativo complejo, ya que el panelista sostuvo que "Tiene una deuda muy grande de tasa municipal, dejaron de pagar los impuestos de la casa hace rato. La vende con deudas".

Esta decisión inmobiliaria coincide con un giro en las inversiones de la modelo hacia nuevos mercados. Sobre este punto, el cronista explicó que "Hoy el gran negocio de Wanda está en Estados Unidos. Tiene gente en una de las bancas de inversión online más importantes del mundo que le está manejando todo muy bien".