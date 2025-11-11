El presidente Javier Milei le tomará juramento esta tarde a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en una ceremonia prevista para las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El acto, al que asistirán integrantes del Gabinete, familiares y allegados del dirigente, marcará el inicio formal de su gestión al frente de un área clave para el vínculo político entre el Ejecutivo y las provincias.

Inmediatamente después de la jura, Santilli pondrá en marcha una ronda de reuniones con gobernadores, que en Interior describen como un “proceso de escucha” pero también como una herramienta para “marcar la agenda del Presidente”. Desde el ministerio adelantaron que su enfoque se centrará en “el consenso sin perder el equilibrio fiscal”, la definición del Presupuesto 2026 y la pulseada por las reformas fiscal, laboral y penal que el Gobierno busca discutir durante el período de sesiones extraordinarias.

Santilli asume el cargo tras haber renunciado a su banca de diputado nacional. Su escaño será ocupado temporalmente por Nelson Marino hasta el 10 de diciembre, momento en que quedará en manos de Rubén Torres, dirigente libertario de Ezeiza y hombre cercano a Sebastián Pareja, referente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

A partir del miércoles, el flamante ministro iniciará su agenda federal con una visita a Entre Ríos, primera escala “estratégica” de una gira que lo llevará a reunirse con diez de los veinte gobernadores que acompañaron a Milei en el encuentro posterior a la victoria electoral del 26 de octubre. La prioridad de la Casa Rosada es consolidar acuerdos que permitan avanzar con el plan de reformas estructurales en el Congreso.

Incluso antes de su jura, Santilli sostuvo reuniones con cuatro mandatarios provinciales en la Casa Rosada: Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y Marcelo Orrego (San Juan). El objetivo, según describen en Interior, es “alinear la agenda de las provincias con la hoja de ruta del Ejecutivo y garantizar los votos necesarios” para las iniciativas oficialistas.

En paralelo, el ministro deberá encarar la definición del Presupuesto 2026, cuyo debate incluirá una fuerte discusión sobre la coparticipación federal. Para ello, Santilli se reunirá con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien retomará las conversaciones iniciadas por su antecesor, Lisandro Catalán. Desde Interior señalaron que hasta ahora el encuentro no se concretó porque Caputo estuvo fuera del país, pero adelantaron que “en las próximas semanas seguramente se comenzará a construir una agenda conjunta para las reuniones con gobernadores”.

Con su incorporación al gabinete, el exvicejefe de Gobierno porteño y figura de peso del PRO asume un rol determinante para sostener el equilibrio político del oficialismo. Su desafío inmediato será articular una red de acuerdos que asegure el avance del plan económico y legislativo de Milei sin quebrar la disciplina fiscal.