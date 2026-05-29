En el Día del Ejército Argentino, que se celebra cada 29 de mayo, el suboficial mayor retirado Ricardo Triviño compartió su experiencia dentro de la fuerza y describió cómo es la vida de un soldado. Durante una entrevista brindada a DIARIO HUARPE, el exmilitar sanjuanino habló sobre la vocación, el sacrificio, la disciplina y el compromiso que implica formar parte del Ejército.

“La vida del soldado es difícil, pero cuando hay vocación todo se lleva adelante con orgullo y compromiso”, expresó Triviño al recordar sus 35 años de servicio. Además, aseguró que, pese a estar retirado, sigue sintiéndose parte de la institución. “Hasta el día de mi muerte voy a seguir siendo soldado. Para mí es un verdadero honor haber pertenecido al Ejército Argentino”, sostuvo.

Ricardo Triviño, suboficial Mayor retirado.

Durante la entrevista, Triviño explicó que decidió ingresar al Ejército a los 15 años por vocación y que los valores que promueve la fuerza fueron determinantes en esa elección. “Me llevaron los valores morales, espirituales y sociales que hacen que uno se desarrolle como persona”, señaló sobre su ingreso a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral en 1986.

También destacó cuáles son, según su mirada, los pilares fundamentales de la institución. “La fe en Dios, el amor a la patria y la pasión por la libertad son valores que permiten llevar adelante el trabajo silencioso y profesional del Ejército para el bien de la comunidad”, afirmó.

Triviño en sus épocas de montañismo en el Ejército.

Cómo es el día a día militar

Al ser consultado sobre las actividades que realiza un integrante del Ejército, el suboficial retirado detalló que la rutina incluye entrenamiento constante, tareas logísticas, mantenimiento de unidades y preparación para distintas misiones. “Hay actividades de adiestramiento, misiones humanitarias y tareas subsidiarias. Cada misión se organiza según el objetivo que se debe cumplir”, explicó.

Triviño ingresó al Ejército desde muy joven.

En ese sentido, remarcó que la carrera militar exige esfuerzo permanente. “Implica mucha disciplina, dedicación, lealtad, honor y patriotismo. Todos esos valores hacen que uno busque profesionalizarse constantemente”, indicó.

Desfile militar en el que participó Triviño.

El mensaje para los jóvenes

Sobre la mirada actual de las nuevas generaciones respecto al Ejército, Triviño consideró que la institución sigue siendo una oportunidad de crecimiento personal y profesional. “El Ejército busca brindar un servicio a la patria y a la comunidad. Además, permite desarrollarse profesionalmente y crecer como persona”, expresó.

La época de Triviño en el Ejército.

Antes de finalizar, el exsuboficial recordó una de las experiencias más importantes de su carrera: la ascensión al Aconcagua junto a la Compañía de Cazadores de Alta Montaña 8. “Fue una experiencia muy linda porque ahí aprendí lo que es el compañerismo, la lealtad y el trabajo en equipo”, concluyó.