El diputado provincial y presidente del PJ sanjuanino, Juan Carlos Quiroga Moyano, presentó un pedido en la Cámara de Diputados para que el departamento 25 de Mayo sea incorporado al sistema de cámaras de seguridad del Cisem.

En diálogo con DIARIO HUARPE, expresó su objetivo de avanzar en medidas de prevención y monitoreo en esa localidad. “El objetivo es pedir cámaras de seguridad para tener control, seguimiento y prevención en el departamento”, explicó.

El legislador remarcó que se trata de una necesidad pendiente. “Es la primera vez que vamos a tener cámaras, nosotros no tenemos ningún sistema de seguridad de este tipo”, afirmó. En ese sentido, consideró clave que 25 de Mayo sea incluido en el esquema provincial.

“Es muy importante que podamos estar dentro del sistema de cámaras de San Juan”, sostuvo.

Avance legislativo del proyecto

El pedido ya comenzó su recorrido institucional dentro de la Legislatura. Según indicó Quiroga Moyano, la iniciativa será tratada con prioridad en la Comisión de Justicia y Seguridad.

“Se ha acordado tratarlo con preferencia en la próxima sesión”, señaló, y agregó que el objetivo es que llegue al recinto en los próximos días.

El proyecto contempla la instalación de al menos seis puntos estratégicos de vigilancia, que no se limitarán a la villa cabecera. “La idea es generar un cinturón de seguridad y seguimiento en todo el departamento”, explicó el diputado.

Además, adelantó que los lugares específicos se definirán en conjunto. “Hay seis puntos propuestos, pero se van a consensuar cuáles son los de mayor prioridad”, indicó.

Actualmente, 25 de Mayo no cuenta con herramientas tecnológicas de monitoreo, lo que dificulta el seguimiento de hechos delictivos. Con esta iniciativa, buscan mejorar la capacidad de respuesta y brindar mayor seguridad a los vecinos mediante la incorporación al sistema provincial de vigilancia.