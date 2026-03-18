La espera terminó con el lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película en solitario de Tom Holland, quien se consolida como el actor con más entregas propias del héroe arácnido. Tras el olvido colectivo del mundo, Peter Parker vive ahora como un vigilante anónimo dedicado a proteger a los ciudadanos de Nueva York en secuencias de acción supervisadas por el director Destin Daniel Cretton y el Jackie Chan Stunt Team.

El avance confirma una transformación física radical que afectará la naturaleza del héroe. Tal como le advierte el Dr. Bruce Banner al protagonista, "su ADN se está alterando para acercarse más a su parte arácnida", un cambio que provocará que sus lanzatelarañas pasen a ser orgánicos. En este nuevo escenario, MJ y Ned reaparecen como amigos que ya no recuerdan a Peter, destacando que ella parece tener un nuevo interés romántico.

El extenso reparto incluye a Mark Ruffalo como Hulk, Jon Bernthal como Punisher y Michael Mando, quien luce un nuevo traje como Escorpión, además de presentarse la amenaza del clan ninja La Mano. Al elenco se suman Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman en roles aún desconocidos, junto a la presunta participación de Florence Pugh como Yelena Belova. El estreno de la cinta en los cines está programado para el próximo 31 de julio.