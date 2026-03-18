El secreto del chivito uruguayo con carne jugosa y pebete artesanal

Para preparar un auténtico chivito uruguayo, la excelencia comienza con un pebete artesanal cuya masa sea suave y apenas dulce. El proceso de panificación inicia armando una corona con 500 g de harina 000, colocando en el centro 200 cc de leche, un huevo, 20 g de levadura fresca, 50 g de azúcar y una cucharada de miel.

Tras disolver los ingredientes, se añaden 10 g de sal y 50 g de manteca, amasando entre 5 y 8 minutos antes de dejar leudar la masa tapada en un bowl aceitado durante una hora en ambiente cálido. Luego, se fraccionan bollos de 80 g con forma de pebete que deben duplicar su volumen antes de ser pintados con una doradura de huevo, leche, sal y azúcar, para cocinarse 15 minutos en horno a 180°.

El corazón de este sándwich abundante son las fetas de nalga, las cuales deben cocinarse jugosas en una plancha bien caliente con aceite bajo el método de "vuelta y vuelta". El detalle fundamental que mejora la textura y el sabor es sumar directamente sobre la carne las 4 rodajas de queso de máquina y las 4 fetas de jamón cocido ni bien se da vuelta el bife para que se fundan perfectamente sobre el calor.

Al mismo tiempo, se deben cocinar a la plancha los dos huevos que completan la proteína del plato. Para el armado final, se abre el pan recién hecho, se unta con mayonesa a gusto y se apilan las capas siguiendo una lógica para que no se desarme: primero la carne caliente con el queso y el jamón, luego el huevo, y finalmente los vegetales frescos consistentes en 4 hojas de lechuga y 6 rodajas de tomate previamente lavados y cortados. De esta manera, se logra un equilibrio ideal entre el relleno potente y la suavidad del pan casero.