En el Día Internacional del Diseño Gráfico, que se celebra cada 27 de abril, la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de San Juan atraviesa un presente marcado por la alta convocatoria estudiantil y la adaptación a nuevas tecnologías. Desde la casa de estudios destacaron que la matrícula crece año tras año y que la inteligencia artificial ya forma parte del debate académico y profesional.

Actualmente, la carrera reúne entre 300 y 340 estudiantes en primer año, una cifra que refleja el interés sostenido de los jóvenes sanjuaninos. Gabriel Díaz Reinoso, jefe del Departamento de Diseño de la UNSJ, aseguró a DIARIO HUARPE que “es una carrera muy demandada por la sociedad sanjuanina y eso se mantiene desde hace muchos años”. Además, comentó que “lejos de bajar, la cantidad de interesados sigue creciendo en cada ingreso”.

Para Díaz Reinoso, el fenómeno responde a la importancia que tiene la disciplina en la vida cotidiana. “El diseño gráfico cumple un rol vital en distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud, pasando por la producción y los servicios”, afirmó. En esa línea, sostuvo que “hoy la comunicación atraviesa todo y eso hace que el diseño sea cada vez más necesario”.

También remarcó que muchos aspirantes llegan con una mirada más amplia sobre la profesión. “Los estudiantes entienden que no se trata solo de hacer piezas visuales, sino de resolver problemas de comunicación, ordenar información y generar identidad”, explicó.

Alta matrícula y nuevos desafíos tecnológicos en la UNSJ. Foto: DIARIO HUARPE.

Inteligencia artificial en las aulas

El avance de la inteligencia artificial es otro de los temas que atraviesa a la carrera. Desde la UNSJ indicaron que la herramienta ya está presente en distintos espacios formativos, aunque con una mirada responsable.

“Estamos aprendiendo a utilizarla con criterio y con ética. Es una herramienta útil, pero no reemplaza la creatividad, el análisis ni la capacidad profesional de una persona”, señaló Díaz Reinoso.

En ese sentido, remarcó que “no se le puede entregar toda la responsabilidad de un proyecto a la inteligencia artificial”. Y añadió: “Sirve para agilizar tiempos, explorar opciones y resolver instancias técnicas, pero siempre debe haber una decisión humana detrás”.

Además, indicó que la universidad impulsa capacitaciones para docentes y estudiantes. “Sabemos que es una realidad que llegó para quedarse, por eso trabajamos para incorporarla de manera seria y responsable”, expresó.

La carrera mantiene fuerte demanda en San Juan. Foto: DIARIO HUARPE.

Salida laboral y futuro

Sobre el mercado laboral, el referente universitario sostuvo que las oportunidades siguen ampliándose. “Hoy un diseñador puede trabajar para instituciones, comercios, empresas privadas o proyectos independientes”, dijo.

También destacó el escenario digital actual. “Ya hay profesionales que trabajan desde San Juan para clientes de otras provincias e incluso del exterior. Esa posibilidad hoy es concreta”, afirmó.

Diseño Gráfico crece y mira al futuro. Foto: DIARIO HUARPE.

Invitación a estudiar la carrera

Por último, Díaz Reinoso invitó a quienes evalúan iniciar estudios universitarios a conocer la propuesta académica. “La facultad está abierta para toda la comunidad. Tenemos trayectoria, docentes comprometidos y planes de estudio que se actualizan permanentemente”, concluyó.