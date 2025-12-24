Publicidad
Disparos, pánico y choque: un motociclista sufrió heridas graves en Chimbas

El hecho ocurrió por la mañana en la intersección de calle Maradona y Proyectada. El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

POR REDACCIÓN

Hace 18 horas
El motociclista habría escuchado detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones. Foto: Gentileza

Un grave siniestro vial se registró este miércoles 24 de diciembre por la mañana en el departamento Chimbas, dejando como saldo a un motociclista con lesiones de consideración. El hecho ocurrió alrededor de las 8:17 horas, en la intersección de calle Maradona y Proyectada —ex calle 25 de Mayo— y es investigado por la UFI Delitos Especiales.

Según el informe policial, el siniestro involucró a Milton Paulo Sosa, de 27 años, quien circulaba en una motocicleta Honda 150 c.c. por calle Proyectada en sentido Oeste-Este, y a Gerardo Jofre, de 35 años, conductor de una camioneta Ford Territory, que transitaba por calle Maradona de Norte a Sur.

De acuerdo a los primeros datos recabados, el motociclista habría escuchado detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones, lo que lo habría llevado a acelerar su marcha y no detenerse al llegar a la intersección, impactando de lleno contra la camioneta.

Como consecuencia del choque, Sosa sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura en un miembro inferior, escoriaciones múltiples y politraumatismos. El joven fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado para una mejor evaluación médica.

En el lugar trabajó personal de Comisaría 26, junto a efectivos de la División Delitos Especiales, mientras que la investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Micheltorena, con la intervención de la ayudante fiscal Victoria Martín. Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

