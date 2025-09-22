El mercado cambiario inició la semana con fuertes bajas en todas las cotizaciones. En el Banco Nación, el dólar minorista cerró a $1.430 para la venta, lo que significó un retroceso de $85 o 5,6% respecto al récord nominal alcanzado el viernes pasado de $1.515.

En la plaza mayorista, la divisa estadounidense terminó en $1.408, con una baja de $67 (-4,5%) en relación con el cierre anterior, quedando a casi $70 de la banda superior del esquema cambiario, ubicada en $1.476,79 según informó el Banco Central.

Los dólares financieros también acompañaron la tendencia: el contado con liquidación cedió a $1.430, mientras que el dólar MEP se asentó en $1.421, lo que redujo prácticamente a cero la brecha cambiaria.

Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.475 para la venta, tras descontar $45 (-3%) frente al máximo de $1.520 registrado el viernes.

En tanto, el Banco Central informó que la semana pasada se vio obligado a intervenir con ventas por USD 1.110 millones en las últimas tres ruedas operativas, presionado por el tope de flotación del esquema vigente.