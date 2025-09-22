Economía > Cotización
Dólar hoy: el Banco Nación lo bajó a $1.430 y se achica la brecha cambiaria
POR REDACCIÓN
El mercado cambiario inició la semana con fuertes bajas en todas las cotizaciones. En el Banco Nación, el dólar minorista cerró a $1.430 para la venta, lo que significó un retroceso de $85 o 5,6% respecto al récord nominal alcanzado el viernes pasado de $1.515.
En la plaza mayorista, la divisa estadounidense terminó en $1.408, con una baja de $67 (-4,5%) en relación con el cierre anterior, quedando a casi $70 de la banda superior del esquema cambiario, ubicada en $1.476,79 según informó el Banco Central.
Los dólares financieros también acompañaron la tendencia: el contado con liquidación cedió a $1.430, mientras que el dólar MEP se asentó en $1.421, lo que redujo prácticamente a cero la brecha cambiaria.
Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.475 para la venta, tras descontar $45 (-3%) frente al máximo de $1.520 registrado el viernes.
En tanto, el Banco Central informó que la semana pasada se vio obligado a intervenir con ventas por USD 1.110 millones en las últimas tres ruedas operativas, presionado por el tope de flotación del esquema vigente.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, publicó una serie de mensajes en la red social “X” en los que reafirmó el compromiso de Washington con el gobierno argentino. Habló de swaps, compras de divisas y deuda pública como alternativas posibles, y destacó la disciplina fiscal impulsada por Javier Milei.