Una profunda conmoción sacude a Caucete tras la muerte repentina de “Toby Rojo”, un vecino muy querido del distrito El Rincón, cuya partida inesperada dejó un fuerte impacto entre familiares, amigos y toda la comunidad.

El trágico episodio ocurrió cuando el hombre se encontraba mirando un partido de fútbol, una de sus grandes pasiones. De acuerdo a los testimonios, comenzó a sentirse mal y manifestó un fuerte dolor en el pecho, lo que motivó un inmediato pedido de auxilio.

Publicidad

“Toby Rojo” fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital departamental de Caucete, pero llegó al centro de salud sin signos vitales. Pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento a causa de un infarto fulminante.

La noticia se propagó rápidamente y generó dolor y consternación en El Rincón, donde el vecino era ampliamente conocido y apreciado. Quienes lo trataron lo recuerdan como una persona humilde, simpática y siempre dispuesta a compartir un momento con los demás.

Publicidad

Desde las primeras horas posteriores al deceso, vecinos y amigos se acercaron para acompañar a la familia, expresar su pesar y despedir a quien supo ganarse el cariño del barrio con gestos simples y un trato cordial.

La muerte de “Toby Rojo” deja un vacío profundo en la comunidad, que hoy lo despide con tristeza, respeto y un recuerdo imborrable de su calidez humana.