¿Dónde estaba el Jardín del Edén? Arqueólogos encontraron dónde estuvo

La búsqueda de un escenario histórico para el Jardín del Edén se ha centrado en el pasaje de Génesis 2:10-14, que describe un gran río dividido en cuatro: Tigris, Éufrates, Pisón y Gihón. Mientras que los dos primeros sitúan la búsqueda en la actual Irak y Turquía, convirtiendo a Mesopotamia en la candidata más aceptada, el Pisón y el Gihón siguen siendo un enigma arqueológico. Algunos investigadores sugieren que el relato se inspiró en los vergeles mesopotámicos como metáfora de un orden cósmico ideal.

Sobre los cursos de agua desaparecidos, existen hipótesis que vinculan el Pisón con cauces secos en Arabia y el Gihón con el Nilo Azul en Etiopía. El arqueólogo James Sauer sugirió que estos podrían ser “paleocauces hoy desaparecidos, vestigios de épocas climáticas más húmedas”.

Por otro lado, la influyente teoría de Juris Zarins propone que el Edén está sumergido bajo el Golfo Pérsico, argumentando que “tras la última glaciación, el aumento del nivel del mar habría inundado una fértil llanura atravesada por ríos” que entonces encajaban con la descripción bíblica. Sin embargo, críticos como Joel Klenck señalan que esta idea contradice el texto original, que describe ríos naciendo del Edén y no fluyendo hacia él.

Desde una perspectiva académica distinta, Francesca Stavrakopoulou interpreta el relato como “una reelaboración de los jardines reales del antiguo Oriente Próximo”, espacios de poder que representaban la abundancia.

Publicidad

Mark Leutcher añade que la función del Edén como símbolo cultural fue “transmitir enseñanzas sobre el orden moral y la relación del ser humano con lo divino”. Aunque no se trate de un lugar físico literal, el mito se ancla en la memoria de sociedades agrícolas que conocieron la fertilidad de las tierras mesopotámicas, uniendo para siempre la historia con el símbolo.