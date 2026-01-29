El gobernador Marcelo Orrego hizo una visita sorpresiva a Santa Lucía, para observar y conocer con funcionarios, cómo se llevan a cabo las actividades de recreación de los chicos y mayores en las Colonias de Verano 2026. En esta ocasión, el mandatario provincial hizo su recorrido por la colonia de Santa Lucía. A pocas horas de concluir con el ciclo (será este viernes de 30 de enero) Orrego celebró que para esta temporada, el programa benefició directamente a 25.000 sanjuaninos.

El gobernador estuvo acompañado por el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, Carlos Platero, ministro de Familia y Desarrollo Humano y Silvia Fuentes, ministra de Educación. Junto a otros funcionarios municipales, la comitiva interactuó con niños, y adultos mayores que estaban practicando sus rutinas.

Saludos del público por el cumpleaños de Orrego.

Pero en coincidencia con la fecha del cumpleaños del mandatario provincial, compartió unas palabras: “Estar aquí hoy, celebrando un año más de vida rodeado de la energía de nuestros chicos y el respeto de nuestros mayores, es el mejor regalo. Estas colonias no son solo un lugar de esparcimiento, son el corazón de San Juan latiendo con igualdad y oportunidades para todos”, dijo Orrego.

El programa de las colonias de verano, tiene también una perspectiva económica. Porque gracias a su implementación en todos los departamentos, el ciclo logró más de 3.000 contrataciones de profesores, monitores, guardavidas y personal de cocina.

Los chicos pudieron practicar sus habilidades aprendidas en la colonia.

Además, las actividades cuentan con un perfil inclusivo. Fueron incorporados 30 personas con discapacidad a los equipos de trabajo, duplicando la cifra del año anterior gracias a los excelentes resultados obtenidos en 2025.

Por otro lado, gracias a las colonias se garantizan desayunos y almuerzos adaptados para personas con celiaquía, diabetes y alergias, además de realizar controles odontológicos y campañas de vacunación.

El ciclo de las colonias finalizan este 30 de enero.

A lo largo de esta temporada, en los 92 espacios destinados a las colonias, niños y adultos pudieron practicar desde natación, fútbol, hockey y vóley, hasta ajedrez, artes marciales, danzas folklóricas y talleres de reciclado.

Para los mayores, la colonia ha sido un refugio de bienestar con actividades de aquagym, bailoterapia y estimulación cognitiva.