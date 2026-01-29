Un joven de 18 años fue detenido cuando fue sorprendido en pleno intento de robo dentro de una maderera ubicada en el departamento Chimbas. El sospechoso fue hallado por la Policía con una batería sustraída y quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico Norte, que se encontraba realizando recorridas de prevención del delito y fue comisionado por el sistema 911 hacia un domicilio situado sobre calle Díaz, antes de 25 de Mayo, donde funciona una maderera.

La batería que el ladrón quiso llevarse de la maderera fue secuestrada en el lugar.

Según fuentes policiales, el propietario del comercio alertó que había personas desconocidas dentro del predio con aparentes intenciones de robo. Al arribar al lugar, los efectivos ingresaron con autorización del dueño y realizaron una recorrida interna, logrando hallar a un joven que portaba una batería de 180 amperes, color negro, marca Edna.

Al verse sin posibilidad de escape, el sujeto entregó el elemento sustraído y fue identificado como Santiago Espina, de 18 años de edad. La batería fue recuperada en el lugar.

Por el hecho, el joven quedó vinculado a un legajo judicial caratulado “Robo en grado de tentativa”. Intervino el ayudante fiscal Aníbal Quiroga, quien dispuso que el detenido quede alojado en Comisaría 26ª, ubicada en el barrio Los Tamarindos, departamento Chimbas.