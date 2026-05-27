La madrugada del domingo en Caucete se transformó en una pesadilla para una joven de 20 años. Luego de divertirse en un boliche local, la chica emprendió el regreso a su casa sin imaginar que sería interceptada por un desconocido.

Según su relato ante las autoridades, "mientras regresaba a su domicilio fue abordada por un hombre que habría abusado sexualmente de ella". Sus gritos desesperados pidiendo auxilio fueron escuchados por una vecina que no dudó en ayudarla y trasladarla hasta la Comisaría novena para poner a salvo su vida.

El caso tomó un giro alarmante cuando un llamado al 911 alertó sobre una joven sin ropa dentro de una vivienda particular. Ante esta situación, la UFI CAVIG inició una investigación profunda que ya dio sus primeros resultados.

Dos mujeres terminaron detenidas bajo la sospecha de haber actuado como "entregadoras" para facilitar el ataque. Desde la fiscalía explicaron que la hipótesis principal busca "reconstruir cómo fueron los movimientos previos y posteriores al presunto ataque" para dar con el paradero del agresor, quien todavía no fue identificado.

La comunidad se encuentra movilizada por este hecho que reabre el debate sobre la seguridad nocturna y la violencia sexual. Mientras la víctima recibe asistencia, los investigadores no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días. El personal judicial trabaja intensamente analizando cada detalle de lo ocurrido tras la salida del local bailable, con el objetivo de llevar justicia a la joven damnificada en este violento episodio.