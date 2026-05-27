Un insólito hecho de inseguridad ocurrió este martes en el departamento Rivadavia, donde un repartidor de una avícola fue víctima de un robo mientras cumplía con su jornada laboral en el barrio Sierras de Marquesado, en la zona de La Bebida.

Según informaron fuentes policiales, el trabajador, un joven de 24 años, había descendido de su camioneta para ingresar a un almacén y concretar una entrega. En ese momento, escuchó ruidos provenientes del vehículo, lo que lo alertó de inmediato.

Al salir, observó a un delincuente que escapaba con mercadería sustraída desde la parte trasera del rodado. De acuerdo con el relato del damnificado, el sospechoso comenzó a arrojarle piedras para impedir que lo alcanzara y así facilitar su huida.

El ladrón logró escapar corriendo del lugar con una caja que contenía más de 20 kilos de pollo molido, la cual estaba cubierta con una bolsa, lo que dificultó su recuperación en el momento.

A pesar de la agresión, el repartidor no sufrió heridas, aunque el hecho generó preocupación por la modalidad delictiva y la violencia empleada.

Personal de la Comisaría 38° intervino en el lugar y dio inicio a las actuaciones correspondientes. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que trabaja para identificar al autor del robo y esclarecer el hecho.