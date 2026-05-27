El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para San Juan dos jornadas con condiciones estables, temperaturas templadas durante la tarde y sin probabilidad de precipitaciones. El pronóstico para este miércoles 27 y jueves 28 de mayo muestra cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, con máximas que alcanzarán los 19°C.

Para este miércoles, el SMN prevé una mañana fría con una temperatura mínima de 4°C y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde, la máxima llegará a 19°C, mientras que por la noche la temperatura descenderá hasta los 14°C. En toda la jornada no se esperan lluvias.

En cuanto al viento, se anuncian velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la mañana predominará del sector noroeste, por la tarde rotará al noreste y hacia la noche llegará desde el sudoeste.

El jueves las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, aunque con mayor nubosidad parcial durante toda la jornada. La madrugada tendrá una temperatura de 12°C, mientras que la mañana registrará 8°C. La máxima volverá a ubicarse en 19°C durante la tarde y por la noche se esperan alrededor de 15°C.

Respecto al viento, el SMN indicó circulación leve del sudoeste durante la madrugada, entre 0 y 2 kilómetros por hora. En la mañana aumentará desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, mientras que por la tarde se intensificará desde el sudeste con registros de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

El organismo no emitió alertas meteorológicas para la provincia y las probabilidades de precipitación se mantienen en 0% para ambos días.