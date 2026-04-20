Dos mujeres fueron aprehendidas en la Ciudad Capital de San Juan luego de protagonizar un violento episodio dentro de un remis, que derivó en daños materiales, una presunta estafa por un viaje en unos $47.000 y lesiones a una efectivo policial. El caso fue caratulado como daño y estafa en concurso real y lesiones, con intervención de la UFI Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en el lateral de Avenida de Circunvalación, entre calles Catamarca y Mendoza. Personal de Comisaría 2ª se hizo presente en el lugar tras un requerimiento que alertó sobre un conflicto dentro de un vehículo de alquiler.

Al arribar, los efectivos observaron al conductor del remis, un hombre de 47 años, quien tenía sujeta a una mujer que intentaba soltarse. De acuerdo al testimonio del chofer, minutos antes había trasladado a dos pasajeras y, en medio del recorrido, se produjo un incidente.

Siempre según la misma fuente, una de las mujeres que viajaba como acompañante arrojó un matafuego desde el interior del vehículo y posteriormente se arrojó del remis en movimiento, para luego darse a la fuga por calle Catamarca en dirección sur. En tanto, la otra mujer permaneció en el lugar y fue retenida por el conductor, luego de haber dañado el tarifador del rodado.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la aprehensión de la primera involucrada. Paralelamente, se realizaron recorridas por la zona que permitieron localizar a la segunda sospechosa, quien también fue detenida a pocos metros del lugar del hecho.

Durante el procedimiento, una efectivo policial resultó con lesiones, en circunstancias que no fueron detalladas oficialmente, por lo que también se incorporó esa calificación en la causa.

Las detenidas fueron identificadas ambas de apellido Gutiérrez, de 33 años y 29 años respectivamente. Ambas quedaron vinculadas al legajo correspondiente, bajo la órbita del sistema acusatorio.

Por disposición del ayudante fiscal Andrés Cerutti, se inició el procedimiento especial de flagrancia y se avanzó con las actuaciones judiciales correspondientes en el marco de la investigación por daño y estafa en concurso real, además de las lesiones registradas durante la intervención policial.