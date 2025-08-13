Dos nocauts brutales en PFL África conmocionan al mundo de las MMA

La segunda edición de la Professional Fighters League (PFL) África, celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, fue testigo de una noche explosiva que puso al continente en el foco del mundo de las MMA (Artes Marciales Mixtas). Diez combates dieron forma a un evento electrizante, pero dos finalizaciones en particular encendieron las redes sociales y capturaron la atención de fanáticos y expertos: los nocauts protagonizados por Abdoul Razac Sankara y Dwight Joseph, ambos avanzando con contundencia a las semifinales de sus respectivas categorías.

Los impresionantes nocauts que sacudieron las MMA

El burkinés Abdoul Razac Sankara, excampeón mundial y nacional de muay thai, hizo gala de su experiencia al enfrentarse a Shadrick Yemba, quien llegaba invicto y con un temible historial de finalizaciones. La pelea duró apenas dos minutos. Tras un intercambio táctico de golpes y patadas, Sankara fingió un movimiento con la pierna para descolocar a su rival y conectó una patada alta de izquierda que impactó de lleno en el rostro de Yemba. El nocaut fue inmediato, y el árbitro no dudó en detener el combate en el acto.

Publicidad

La impecable ejecución de Sankara fue rápidamente comparada con momentos icónicos del kickboxing y las MMA, remitiendo a leyendas como Mirko “Cro Cop” Filipović. En redes sociales, la repetición de su nocaut provocó una ola de reacciones: “Esa velocidad”, “Eso fue perfecto” y “Quizás tenga que empezar a ver la PFL de ahora en más”, fueron solo algunos de los comentarios que circularon. Con esta victoria, Sankara no solo selló su pase a las semifinales del torneo de peso pluma, sino que también se posicionó como una de las grandes promesas del certamen.

El otro momento de alto impacto se produjo en el combate entre Wilker Nsamo, de Mozambique, y Dwight Joseph, representante del equipo estadounidense Alpha Male. La pelea, dentro del torneo de peso pluma, fue intensa desde el inicio. Ambos peleadores intercambiaron combinaciones con potencia y técnica, con Nsamo desplegando una ofensiva variada, mientras Joseph respondía con precisión y paciencia, esperando su oportunidad.

Publicidad

Esa oportunidad llegó al final del segundo asalto. Cuando Nsamo intentó acortar distancia en busca del golpe decisivo, Joseph lo interceptó con una rodilla directa a la cara. El impacto fue demoledor: a solo tres segundos del final del round, el mozambiqueño cayó desplomado. La rápida intervención del árbitro evitó daños mayores. Joseph, con esta brutal definición, avanzó a la siguiente fase del torneo, donde se enfrentará al vencedor entre Wasi Adeshina y Jean Jaques Lubaya. El evento no solo destacó por su espectáculo, sino también por confirmar a África como una potencia emergente en el panorama global de las MMA.