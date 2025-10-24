Los jardines son un entorno ideal para que pulgas y garrapatas proliferen, ya que ofrecen humedad moderada, vegetación densa y zonas de sombra donde estos parásitos pueden refugiarse. Además, el tránsito de mascotas o animales salvajes facilita su presencia.

Aunque ambos se alimentan de sangre, no pertenecen a la misma familia: las pulgas son insectos, mientras que las garrapatas son arácnidos, emparentadas con las arañas. Más allá de las molestias de sus picaduras, estas plagas pueden transmitir enfermedades tanto a humanos como a mascotas, por lo que es importante prevenir infestaciones.

Una opción natural y estética para proteger el jardín consiste en plantar especies repelentes que actúan como barreras olfativas y decorativas.

Romero

Aromático y repelente: el romero protege tu jardín mientras perfuma el ambiente (Foto ilustrativa).

El romero repele pulgones, moscas y ácaros, y puede plantarse en zonas estratégicas del jardín, como áreas de tránsito de mascotas o el perímetro del espacio. Prefiere suelos bien drenados y exposición soleada, y su follaje verde-gris y flores azules o lilas aportan color y textura.

Ajenjo o Absenta (Artemisia absinthium)

Follaje plateado y potente aroma: la absenta mantiene pulgas y garrapatas lejos de tu jardín. (Foto ilustrativa)

El ajenjo tiene un aroma intenso que aleja pulgas, garrapatas y polillas. Se recomienda ubicarlo en sol parcial, con buen drenaje, evitando encharcamientos. Su follaje gris-plata crea contraste con otras especies y funciona bien en setos o bordes vegetales.

Recomendaciones adicionales

Alternar romero y ajenjo para formar barreras continuas alrededor del jardín.

Integrar con otras plantas repelentes, como lavanda y menta, para un efecto más amplio.

Mantener el césped a altura moderada y retirar hojas y ramas muertas.

Revisar regularmente el pelaje de las mascotas y utilizar tratamientos veterinarios preventivos.

Estas medidas protegen a los habitantes del jardín de las plagas, mientras embellecen el espacio y promueven un ambiente saludable y natural.