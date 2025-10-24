El festival del silencio y la incomodidad se instaló en el estudio de MasterChef Celebrity luego de que se revelara que existe un grupo de WhatsApp entre los participantes del cual Marixa Balli fue omitida.

El escándalo se desató el 24 de octubre de 2025, durante la elaboración de una torta brownie. En ese momento, Susana Roccasalvo dejó entrever cierta preocupación por su continuidad en el certamen. Con un gesto preocupado, la conductora lanzó frente a las cámaras: “Les ruego que no me eliminen del grupo, realmente los extrañaría si lo hicieran”.

Publicidad

El comentario de Roccasalvo, que buscó sonar cálido, generó una "tensión silenciosa" en el estudio, como si hubiera destapado algo que debía permanecer oculto. Las miradas esquivas y el silencio inmediato fueron más elocuentes que cualquier grito.

Enseguida, Marixa Balli reaccionó y terminó siendo protagonista del inesperado conflicto. Balli levantó las cejas con sorpresa y puso el dedo en la llaga al responder: “¿A cuál grupo se refiere? Desconozco la existencia de uno y, por lo visto, no he sido incluida”. Su respuesta dejó helados a varios, revelando una "grieta en la convivencia digital del show".

Publicidad

La frase de Balli, que resonó con fuerza en el público, fue contundente: “¿Qué grupo de WhatsApp? Yo no estoy en ningún grupo. Me dejaron afuera”.