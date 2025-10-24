Los molinos de la provincia de Buenos Aires notificaron a los panaderos que suspenden la entrega de insumos hasta la semana siguiente a las elecciones legislativas nacionales, generando alarma en el sector. Según Martin Pinto, titular del Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (Cipan), la decisión responde a que las empresas “están especulando con los resultados y con cómo reaccionan los mercados ante una eventual victoria o derrota del gobierno nacional”.

“Desde hoy, nos avisaron que quedan suspendidas las ventas hasta la semana que viene”, precisó Pinto, quien agregó: “Siguen digitando si los argentinos pueden comer o no, de acuerdo a cómo resulten los comicios para el gobierno”.

El sector atraviesa una profunda crisis desde la asunción de Javier Milei. Según Pinto, en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías en todo el país y el consumo cayó un 50%. “Se venden un 85% menos. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, detalló.

A esta caída del consumo se le suman los constantes aumentos de materias primas, como harina, levadura, azúcar, margarina y grasa, que han subido muy por encima del índice de inflación, con aumentos escalonados que muchas veces no se reflejan en los registros oficiales.

En este contexto, los panaderos temen que los precios vuelvan a subir si los resultados electorales son adversos para el gobierno, lo que profundizaría la crisis de un sector que ya trabaja con mínima producción y márgenes muy reducidos.