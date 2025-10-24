Cultura y Espectáculos > Inesperado
La China Suárez empezó pilates para distrarse en Turquía
POR REDACCIÓN
La vida de la China Suárez dio un giro repentino, pasando del escándalo mediático a un momento de calma y autocuidado en Estambul, Turquía.
La actriz había protagonizado recientemente un "rapto de furia" ante la cantidad de críticas que recibe en redes sociales, decidiendo exponer a varias de las mujeres que hacían foco en cuestiones físicas. Este arrebato generó reacciones, como la crítica pública de Ángel de Brito, aunque su pareja, Mauro Icardi, salió en su defensa compartiendo una imagen de ella y prometiendo: “No es IA (Inteligencia Artificial), se los prometo”.
Ahora, aprovechando que se encuentra en Estambul y que tiene sus mañanas libres—mientras Icardi entrena y sus hijos asisten al colegio—, la China Suárez decidió iniciar una nueva actividad para centrarse en ella. La artista está buscando "fortalecer su cuerpo" y "buscar su centro".
La actividad elegida por la actriz es el pilates mat. Ella misma lo compartió en sus redes sociales, describiendo el inicio de su día. La China Suárez publicó una serie de cuatro imágenes y escribió: “Primera clase de pilates mat y desayuno con vista”.