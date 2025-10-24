La aparición de Susana Giménez en silla de ruedas en el aeropuerto de Miami en las últimas horas, específicamente al arribar en la madrugada (4 de la mañana) en un vuelo, generó un rápido sondeo de rumores sobre su salud entre sus seguidores. No obstante, la periodista Alejandra Canosa, al aire del programa "Bravo por Mitre" de Radio Mitre, reveló el verdadero motivo y llevó tranquilidad al público.

Canosa fue "tajante" al explicar la situación de la diva. La periodista precisó que el uso de la silla de ruedas se debió a una razón práctica y no a un deterioro de su estado físico. La intención era "evitar los tramos largos que hay en el aeropuerto". Canosa recordó que Susana fue "operada de la cadera" hace un tiempo, lo que justifica la necesidad de utilizar asistencia para recorrer las largas distancias dentro de la terminal aérea.

Publicidad

La diva, quien "tiene con qué y bien ganado lo tiene" para tomar un vuelo cuando lo desee, subió y bajó del avión en primera clase. La revelación de Canosa se dio el 24 de octubre de 2025, tras el avistamiento ocurrido el 23 de octubre de 2025.