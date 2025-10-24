La Justicia de San Juan logró concretar la detención de un prófugo que había eludido el regreso al Servicio Penitenciario Provincial, aprovechando un beneficio de salidas transitorias. Se trata de Alan Ortega, quien fue capturado en el departamento Rawson por efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo (UAI) de la Policía de San Juan.

Según información brindada por fuentes policiales, la captura se produjo luego de que los investigadores de la UAI recibieran datos cruciales sobre la posible ubicación de Ortega. La información indicaba que el hombre se encontraba escondido en un barrio ubicado en la villa cabecera de Rawson.

Con esta precisión, la fuerza de seguridad montó un operativo de búsqueda que culminó con la aprehensión del prófugo sin que se registraran incidentes. Tras la identificación, se confirmó que Alan Ortega se encontraba cumpliendo una condena impuesta por la Justicia por el delito de robo agravado.

Inmediatamente después de la detención, el Juzgado de Ejecución Penal tomó conocimiento del hecho y ordenó su traslado inmediato al Servicio Penitenciario. El objetivo de la orden judicial es que Ortega retome el cumplimiento de la pena que le fue impuesta.

Las autoridades policiales y judiciales destacaron el "trabajo de inteligencia y coordinación" que fue fundamental para dar con el paradero del fugitivo. Alan Ortega se encontraba en la mira de las fuerzas de seguridad y era intensamente buscado desde hacía varias semanas.