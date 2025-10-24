La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ha emitido una prohibición a nivel nacional que afecta la elaboración, el fraccionamiento y la venta de las “Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado”. Aunque el envase de este producto indica que su origen es San Juan, las autoridades determinaron que el artículo es "falso" y carece de registros válidos.

La medida, que fue formalizada y publicada en el Boletín Oficial, tuvo su origen en una denuncia ciudadana. Una persona reportó ante las autoridades el hallazgo de una piedra dentro de una de las bolsas del producto.

A partir de esta denuncia de contaminación, la Anmat procedió a verificar la información sanitaria detallada en el rótulo de las pasas. La investigación reveló serias irregularidades que confirmaron la ilegalidad del producto. Se verificó que los números correspondientes al Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y al Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) que figuraban impresos en el envase eran inexistentes.

Debido a que el producto carecía de registros sanitarios válidos, la Anmat determinó que las pasas de uva Valle Encantado estaban falsamente rotuladas. Por esta razón, y de acuerdo con la legislación vigente en la materia, el producto ha sido clasificado oficialmente como "falso", lo que justifica la prohibición total de su comercialización en todo el territorio argentino.