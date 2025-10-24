Tini Stoessel se vio forzada a reprogramar su primer show en Tecnópolis, un debut que forma parte de su espectáculo "Futttura". La cantante lamentó informar esta situación, la cual se conoció a través de un comunicado oficial y un emotivo anuncio en sus redes sociales.

El espectáculo, que estaba originalmente programado para el viernes 24 de octubre, ha sido reprogramado para el lunes 27 de octubre en Tecnópolis y se realizará a la misma hora.

La decisión de cambiar la fecha fue tomada debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, específicamente por el anuncio de lluvias intensas para el día original. La productora emitió un comunicado oficial señalando que el objetivo del cambio es "preservar la seguridad del público y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento".

La artista expresó su tristeza y su dolor ante sus seguidores en un video compartido en sus stories de Instagram, donde se la vio quebrada y llorando. Tini Stoessel comentó: "No saben cuánto lamento tener que haber informado esto".

La cantante manifestó su tristeza aludiendo a la ilusión que tenían todos de verse y reconociendo el "enorme esfuerzo que hicieron para estar mañana". Pese al inconveniente, afirmó su amor por sus seguidores: "Los amo y nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho".

Respecto a la logística de las entradas, el comunicado oficial aclaró que los tickets adquiridos para el show del viernes 24 de octubre mantendrán su validez para la nueva fecha, el lunes 27 de octubre, sin que sea necesario realizar ningún cambio.

Para aquellos asistentes que, debido a la reprogramación, no puedan asistir el día 27, la productora ha habilitado la posibilidad de pedir la devolución del dinero. Este trámite debe solicitarse contactando a info@fullticket.com.