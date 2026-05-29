Marcha atrás con la reconciliación: la nueva pelea de Paula Chavez y Zaira Nara

El esperado reencuentro entre Paula Chaves y Zaira Nara en un evento realizado en el shopping Dot el 28 de mayo generó una gran repercusión, aunque los detalles en el mundo digital contaron una historia distinta a la de los abrazos frente a las cámaras.

Todo comenzó cuando Willy García Navarro, director de la agencia que representa a ambas, publicó un video de ellas juntas y escribió "Diosas mis amigas. Las quiero" mientras se las veía sonrientes. Sin embargo, aunque la hermana de Wanda reposteó el contenido con un corazón, Paula decidió no replicar ninguna publicación y mantener el silencio en su perfil. Esta distancia se refleja también en los seguidores, ya que Zaira todavía sigue a su excompañera, pero Chaves aún no le devolvió el gesto en la red social.

En una charla con la prensa, Paula fue muy sincera sobre cómo se sintió al cruzarse nuevamente con quien fuera su íntima amiga. "Viví muy bien el reencuentro por suerte" admitió la conductora, quien además reveló que ya se habían cruzado de forma privada anteriormente. "Ya nos habíamos encontrado en un local de ropa donde no nos vio nadie y ahí ya había estado todo bien" explicó para restarle dramatismo al momento público.

También aclaró que la situación no fue algo planeado exclusivamente para ellas dos, sino que "Había muchas más chicas de Multitalent, no era solo con Zai la acción" para contextualizar el marco del evento comercial.

A pesar de la cordialidad que mostraron ante los fotógrafos, la modelo marcó una frontera clara respecto al estado real de su relación personal. "Ahora está todo bien y podemos posar para una foto" comentó sobre la profesionalidad que mantienen. Sin embargo, fue tajante al definir el presente del vínculo sentimental que las unía.

"No hay más amistad, pero hay buena onda" aseguró y adelantó que la convivencia laboral será algo habitual de ahora en adelante. "Nos van a ver trabajar un montón de veces juntas" manifestó con naturalidad, aunque cerró el tema con una frase definitiva al sentenciar que "Hoy no tenemos vínculo" lo que apaga las esperanzas de una reconciliación profunda a corto plazo.

La ruptura de esta amistad se profundizó hace tiempo por conflictos que las protagonistas prefirieron no detallar, llegando incluso al punto en que Paula le quitó a Zaira el rol de madrina de Filipa, la menor de sus hijas.

Un pequeño acercamiento se había producido meses atrás tras la muerte de Moro, el perro que acompañó a Chaves durante 16 años, momento en el cual la modelo le envió un mensaje privado de apoyo. Pese a ese gesto y a la reciente cercanía física en el shopping, las diferencias del pasado parecen seguir pesando más que los años de historia compartida entre ambas.