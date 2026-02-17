El plan de inversión de la minera Vicuña Corp significó una noticia bomba para el sector económico de San Juan. La empresa dio a conocer los resultados de su Evaluación Económica Preliminar (PEA), que por primera vez integra en una visión técnica unificada los depósitos Josemaría y Filo del Sol bajo el denominado Proyecto Vicuña.

El desarrollo, de carácter binacional entre Argentina y Chile, se ejecutará en etapas alineadas con la madurez de cada activo y la infraestructura necesaria. La inversión total estimada a lo largo del tiempo asciende a USD 18.000 millones.

Publicidad

Tres etapas para un distrito minero estratégico

La primera etapa se concentrará en el depósito Josemaría, con la puesta en marcha de una mina a cielo abierto y una planta concentradora diseñada para futuras ampliaciones. El objetivo es acelerar la producción inicial y generar flujo de caja temprano.

La segunda fase incluirá el desarrollo de los recursos de óxidos de Filo del Sol y la instalación de una planta para recuperar cobre, oro y plata, ampliando la capacidad productiva.

Publicidad

En la tercera etapa se prevé expandir la planta concentradora y avanzar sobre los sulfuros de Filo del Sol, elevando la producción a unas 293.000 toneladas diarias. Esta fase contempla infraestructura estratégica bajo esquema de outsourcing, como una planta desalinizadora, un sistema de transporte de concentrado y una planta de tratamiento.

Producción proyectada y decisión clave

Según la compañía, el proyecto podría ubicarse entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo. Durante los primeros 25 años completos se estima una producción anual promedio de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

Publicidad

En la primera década, el distrito entregaría alrededor de 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.

El CEO de la firma, Ron Hochstein, calificó al proyecto como “una oportunidad transformacional para la Argentina”, destacando su potencial para impulsar inversión extranjera, empleo y exportaciones.

La PEA constituye un hito técnico que habilita avanzar hacia una decisión de inversión a fin de año. De concretarse, se desplegará un capex inicial de USD 7.000 millones para la Etapa 1 entre 2027 y 2030.

Durante 2026 continuarán los trabajos de ingeniería de detalle, adquisición temprana de equipos y mejoras en infraestructura, incluido el camino de acceso y la expansión del campamento.

Con un esquema de desarrollo progresivo y foco en proveedores regionales y empleo local, el Proyecto Vicuña se perfila como uno de los emprendimientos mineros más relevantes de la región y un actor clave en el mapa global del cobre.