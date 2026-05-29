La competencia en “UPD Unidos por el Desafío” de GRUPO HUARPE volvió a regalar uno de esos programas donde pasó de todo: respuestas ajustadas, tensión en el marcador, estrategias inesperadas y hasta una clase improvisada de flamenco en pleno estudio. Los protagonistas fueron alumnos de Capital y Rawson, que dejaron en claro que el último año de secundaria también se juega en equipo.

Por el lado del equipo azul estuvo el Colegio El Tránsito de Nuestra Señora, 5to B de Capital, acompañados por el profesor Roberto Díaz y representados por Giuliana Godoy y Zoe Silva. Las alumnas definieron a su curso como “un lindo caos”, donde existen distintos grupos, pero que siempre logran unirse cuando hace falta. Entre risas, confesaron que todavía no tienen una gran travesura para recordar, aunque sí coincidieron en que lo más difícil del último año fue elegir la campera de egresados.

Colegio El Tránsito de Nuestra Señora 5to B, Capital y Santa Teresita del Niño Jesús, 5to A, Rawson. FOTO HUARPE.

Del otro lado apareció el equipo naranja del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, 5to A de Rawson, junto a la profesora Silvana Navarro y las alumnas Ludmila Nievas y Aldana Roca. Ellas describieron a su curso como unido, divertido y muy compañero. Recordaron especialmente un torneo de fútbol del colegio que, aunque terminaron perdiendo, dejó anécdotas inolvidables durante el festejo posterior en una quinta. También destacaron algo clave: “cuando alguien está mal, siempre hay otro acompañando”.

El juego arrancó con un tropezón para El Tránsito, que respondió incorrectamente en deporte, mientras Santa Teresita aprovechó la primera ronda acertando en historia. Desde ahí, el programa se convirtió en un ida y vuelta constante. Ciencia, lengua, matemática, arte y geografía fueron armando un marcador cambiante que mantuvo el suspenso durante toda la competencia.

En medio de la tensión apareció uno de los momentos más inesperados de la tarde. Las participantes sorprendieron a todos enseñándole pasos de flamenco a Mari Leiva. Las alumnas contaron que estudian danza española desde hace años y aprovecharon el aire para mostrar algo de sevillanas y rumba flamenca. El estudio se transformó por unos minutos en un pequeño tablao andaluz versión sanjuanina.

Baile flamenco de alumnas junto a Mari Leiva en “UPD Unidos por el Desafío”. FOTO HUARPE.

Con el marcador ajustado y la presión subiendo ronda tras ronda, el tramo final terminó inclinando la balanza. Santa Teresita apostó fuerte usando el comodín en ciencia y logró responder correctamente, sellando así su pase a la siguiente instancia del certamen.

El equipo naranja de Rawson avanzó de ronda y quedó un paso más cerca del ansiado viaje a Bariloche, en un programa donde no solo importaron las respuestas correctas, sino también la amistad, el compañerismo y las ganas de disfrutar juntos el último año de secundaria.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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