Un video de la usuaria @vaalensandovalb, supuesta profesora de danza, generó indignación después de que dijera que los nenes de 3 años que son sus alumnos son “muy tarados”. Ante esto el Ministerio de Educación informó que la institución en la que daba clases no está habilitada como instituto de enseñanza artística.

Sandoval dice en el video "El objetivo de este video es, a ver si opinan lo mismo que yo, que estúpidos que son los niños de tres años, qué tarados que son, pobrecitos. Yo sé que estudié y que son tarados a esa edad pero es que es tan divertido hacerles burla. Yo no tengo que hacerles burla, tipo, ellos confían en que yo, adulto responsable, les voy a enseñar. Ay, es que son tan tarados, es que a mi me dan mucha risa. Es que son chistosos y son tarados. Entonces es que un poco le haces bullying, un poco te reís de ellos", expresó en el video que se viralizó y generó malestar.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Luego de esto, durante la mañana de este jueves 7 de marzo, Analía Alaníz, directora de Educación Privada, comentó que la institución “Escuadrón Latino” no está habilitada por el ministerio, al igual que los institutos “Ritmo y Pasión”, “Latin Dance” ni “Amorabi”, que se desligaron de la Sandoval. “Es obligación de los padres corroborar que las instituciones estén habilitadas porque por un lado establecen estándares y por el otro, en casos así, nos permite actuar”. Agregó que la competencia del ministerio se limita a las instituciones educativas habilitadas. “A los profesores se les otorga títulos para los que estudian durante años y son los que les permiten dar clases en una academia habilitada por el Ministerio. Vamos a investigar las instancias de este hecho pero, al no estar reconocida por el Ministerio, no podemos actuar directamente", cerró.