Estados Unidos ha movido su ficha más fuerte en el tablero internacional. El Gobierno de Donald Trump busca que Irán suspenda durante 20 años su programa de enriquecimiento de uranio, una condición que se presenta como la piedra angular de un acuerdo definitivo para acabar con la guerra en la región.

Según reveló el prestigioso medio The Wall Street Journal, esta pausa de dos décadas estaría acompañada de un alivio sustancial a las sanciones que pesan sobre la economía iraní. Sin embargo, la brecha entre las partes aún es amplia: Teherán, por su parte, propuso suspender sus actividades nucleares por un período mucho más breve, de apenas cinco años, según reportó The New York Times.

Las "líneas rojas" de Washington

Esta propuesta representa una versión más pragmática de la demanda inicial de Trump, quien originalmente exigía el fin total y definitivo de las ambiciones nucleares de Irán. No obstante, la firmeza de la Casa Blanca se mantiene intacta en los puntos centrales.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien encabezó la delegación de su país en las recientes negociaciones, fue tajante al señalar que Washington ya dejó en claro sus "líneas rojas" y que ahora la pelota está en el campo iraní para avanzar hacia la paz.

Vigilancia extrema

"Hay dos cosas en particular en las que el presidente ha dicho que no seremos flexibles", declaró Vance este lunes. "Una es que los iraníes digan que no van a desarrollar un arma nuclear. Otra es que seamos nosotros quienes pongamos en marcha el mecanismo para asegurar que eso no pase", agregó el vicepresidente, enfatizando que no basta con la palabra de Teherán, sino que se requiere supervisión directa.

El mecanismo de control es, precisamente, el punto de mayor fricción. Mientras el mundo observa con atención, Irán debe decidir si acepta el plazo de 20 años para recuperar oxígeno económico o si mantiene su postura de corto plazo, postergando la resolución de un conflicto que mantiene en vilo la estabilidad global.