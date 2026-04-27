San Juan se encuentra en un punto de inflexión. Con grandes capitales mirando de cerca el potencial minero y energético de la provincia, el desafío es asegurar que ese crecimiento se traduzca en empleo genuino para los sanjuaninos. En este contexto, el Cónsul de Alemania en Mendoza, Andreas Vollmer, y la Ministra de Gobierno, Laura Palma, encabezaron la presentación del "Sistema Dual", una herramienta clave para convertir a los jóvenes en la mano de obra calificada que las empresas exigirán en el corto plazo.

"Vemos que están haciéndose muchos cambios en la Argentina con muchas inversiones muy grandes acá en San Juan", destacó Vollmer a DIARIO HUARPE, señalando que la provincia es un actor central en su gira de presentación que también incluye a Mendoza y San Rafael.

Capacitación a medida de las empresas

La presentación del Sistema Dual alemán fue en el Centro Cívico.

La Ministra de Gobierno, Laura Palma, subrayó la importancia de alinear la formación con el pulso real de la industria local. "Destacar la importancia de trabajar en lo que es capacitación, este sistema dual que es implementado en Alemania ya desde hace muchos años, poder darlo a conocer a empresas también de la provincia de San Juan", señaló la funcionaria.

Para Palma, el secreto del éxito reside en la articulación: la idea es detectar "cuáles son las necesidades de las empresas en lo que se refiere a mano de obra y esas necesidades, traducirlas en capacitaciones y posibilidades de empleo sobre todo para los jóvenes".

El modelo 70/30: La empresa como aula

El sistema, que en Alemania funciona desde hace más de 400 años con éxito en 300 profesiones distintas, propone un cambio de paradigma educativo. "Consiste principalmente en que jóvenes están en una empresa un 70% y un 30% en una institución académica donde pueden aprender un marco teórico", explicó el Cónsul Vollmer.

Para el diplomático, el valor diferencial está en el lugar de aprendizaje: "Nosotros entendemos que la vanguardia, la punta de lanza de la tecnología hoy en día está en las empresas". Bajo este esquema, el joven conoce todas las áreas de la compañía, compras, ventas, administración, técnica y despacho, permitiendo que la firma evalúe su desempeño en tiempo real.

Minería, transporte y el "abanico" industrial

Si bien la minería es el sector que picó en punta con estas prácticas, el Gobierno busca que el derrame sea total. "Sabemos que desde la minería ya existen estas acciones que tienen que ver con el compromiso social que tienen las empresas, que hacen capacitaciones. La idea es ampliar el abanico mucho más, tenemos una industria amplia y que puedan participar muchas empresas", afirmó la Ministra Palma, quien destacó que incluso firmas del sector transporte se acercaron interesadas en el modelo.

La meta: Evitar la "importación" de trabajadores

Uno de los puntos más sensibles de la presentación fue el plazo de ejecución. Vollmer advirtió que el tiempo apremia para que San Juan esté a la altura de los capitales que arriban: "Tenemos un lapso de dos o tres años hasta que todas esas inversiones necesitan mano de obra calificada. Ahora es el momento para comenzar a gran escala a formar gente para que no tengamos que traer gente de otros lados".

Con esta iniciativa, San Juan busca que el "derrame" de las grandes inversiones no sea solo financiero, sino que se transforme en una base de profesionales locales capaces de liderar la tecnología que viene.