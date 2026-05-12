El histórico logro de Faustino Oro, quien a los 12 años se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, no pasó desapercibido en el deporte local. Aunque el joven prodigio es actualmente una "leyenda en formación" que todos mencionan, en San Juan el objetivo principal no es encontrar un "Messi" del tablero de inmediato, sino consolidar las raíces de una disciplina que está en pleno desarrollo.

San Juan se enfoca en crear bases sólidas antes de buscar figuras profesionales.

Román Herrmann, director de Ajedrez San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que la provincia atraviesa una fase de crecimiento sostenido. El pasado sábado, la liga provincial, que se desarrolla mensualmente en la Biblioteca Franklin, alcanzó un hito de 120 niños inscriptos. "Estamos empezando a hacernos un lugarcito. Nunca vamos a estar al nivel del hockey o el ciclismo a corto plazo, pero los medios y los gobiernos ya prestan otra atención", señaló Herrmann.

El fenómeno de las consultas

Si bien la pandemia y la serie Gambito de Dama fueron los grandes detonantes del ajedrez moderno, la figura de Faustino Oro ha logrado que la palabra "ajedrez" se instale en el vocabulario cotidiano. "Todo el mundo sabe quién es Faustino dentro del fútbol o el básquet. Para los niños es un par que juega muy bien, pero los adultos dimensionan su nivel y quieren que sus hijos practiquen", detalló el referente, quien juega desde los cuatro años.

La presencia femenina en el tablero creció en San Juan.

La brecha con Buenos Aires

Uno de los mayores obstáculos para los "terrenales", como define Herrmann a los jugadores locales, es la distancia con Buenos Aires. Mientras que en la capital nacional hay 30 torneos al mes, en San Juan el ritmo es significativamente menor. "Para ser un jugador fuerte necesitás un gran presupuesto y viajar permanentemente. Allá juegan contra los 'Boca o River' del ajedrez todas las semanas", comparó. Actualmente, la provincia cuenta con cerca de 40 jugadores federados, un número que marca el carácter incipiente del nivel profesional.

Un ambiente protegido y diverso

A diferencia de décadas pasadas, donde el ajedrez se practicaba en lugares poco aptos para menores y con escasa presencia femenina, hoy el panorama cambió. Herrmann destacó que actualmente hay un 20% de niñas compitiendo con gran nivel. "Hoy ves la biblioteca llena de niños, los papás acompañando con mate de por medio y un ambiente protegido. Ese es el gran semillero que estamos intentando armar", concluyó.

La apuesta de Ajedrez San Juan a diez años es clara: primero masificar los torneos infantiles, luego potenciar a los adultos y finalmente organizar certámenes internacionales con ranking oficial para que los talentos locales empiecen a medir su fuerza ante el mundo.