Francisco Cerúndolo avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras imponerse con autoridad al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5, en una hora y cuarenta minutos de juego, en su debut en el certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo.

El argentino, ubicado en el puesto 20 del ranking mundial, mostró un rendimiento sólido desde el inicio del encuentro, dominando ampliamente el primer set con quiebres tempranos que le permitieron cerrarlo con comodidad por 6-1.

En el segundo parcial, el desarrollo fue más parejo y con intercambios de quiebres, pero Cerúndolo logró imponer su jerarquía en los momentos decisivos para sellar el triunfo por 7-5 y confirmar su pase a la siguiente instancia.

Con este resultado, el mejor tenista argentino de la actualidad inició con firmeza su participación en un torneo clave del calendario, donde necesita sumar puntos importantes para sostener su posición en el ranking y repetir o mejorar su actuación de ediciones anteriores.

En la próxima ronda, Cerúndolo enfrentará al italiano Luciano Darderi, quien viene de eliminar a Juan Manuel Cerúndolo, hermano menor del argentino, por 6-1 y 6-3.

El cruce tendrá un condimento especial, ya que Darderi, nacido en Argentina pero nacionalizado italiano, atraviesa un momento similar en el ranking y ya conoce a Cerúndolo, quien incluso lo derrotó recientemente en la final del Argentina Open, lo que genera buenas expectativas para el duelo que definirá el pase a los octavos de final. (