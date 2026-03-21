Una nueva escalada en el conflicto en Medio Oriente se produjo este sábado por la noche, cuando Irán lanzó una serie de misiles contra el sur de Israel, impactando en las ciudades de Arad y Dimona, con un saldo de más de 100 heridos y graves daños materiales.

El ataque se registró en el desierto del Néguev y afectó principalmente zonas residenciales. En Arad, un segundo misil impactó 15 minutos después del primero, dejando más de 60 heridos, incluidos siete en estado grave (entre ellos una niña de cuatro años), además de decenas de personas con lesiones leves y crisis de ansiedad.

Soldados israelíes trabajan en el lugar de los daños causados por las descargas de misiles iraníes. (REUTERS/Ilan Assayag)

Las explosiones provocaron el derrumbe de un edificio, daños estructurales en al menos otras tres construcciones y múltiples incendios. En Dimona, en tanto, se reportaron heridos por el colapso parcial de viviendas y numerosos casos de shock emocional entre los residentes.

Además de los heridos, también se registraron importantes daños en edificioes de la zona (Foto: FDI)

El operativo de emergencia incluyó decenas de ambulancias, unidades de terapia intensiva móviles y helicópteros. Equipos de Magen David Adom y United Hatzalah trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y trasladarlas al Hospital Soroka, que activó el estado de alerta máxima.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que los sistemas de defensa antiaérea no lograron interceptar los misiles antes del impacto, aunque habían sido activados. El incidente quedó bajo investigación para determinar posibles fallas en la respuesta defensiva.

El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó el episodio como “una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro” y aseguró que el país continuará respondiendo en todos los frentes.

El ataque generó especial preocupación por su cercanía al Centro de Investigación Nuclear del Néguev, una instalación estratégica de Israel. Sin embargo, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que no se detectaron niveles anormales de radiación ni daños en el complejo.

Su director, Rafael Grossi, pidió máxima contención y advirtió sobre los riesgos de una escalada, especialmente en zonas cercanas a instalaciones nucleares.

En paralelo, también se activaron alertas en la ciudad de Eilat, donde los sistemas de defensa lograron interceptar los proyectiles sin que se registraran heridos.

La jornada dejó escenas de destrucción, con edificios dañados, columnas de humo y evacuaciones masivas, en un contexto de creciente tensión regional que mantiene en alerta a la comunidad internacional.