El entrenador de Racing, Gustavo Costas, cuestionó la expulsión de Marcos Rojo tras la derrota ante River y dejó un mensaje claro: “Hay que ser más inteligente para no dejar al equipo con diez”. Sus declaraciones reflejan el malestar en la Academia luego de un clásico que terminó 2-0 en Avellaneda.

El episodio que desató la polémica ocurrió en el tramo final del partido, cuando Rojo vio la tarjeta roja tras una agresión a Lucas Martínez Quarta, dejando a su equipo en inferioridad numérica en un momento determinante del encuentro.

En conferencia de prensa, Costas evitó profundizar sobre la jugada puntual, aunque fue contundente en el concepto general. “No es por esquivar la pregunta, es que no vi bien la jugada. Pero esas cosas no nos pueden pasar. No puede quedarse el equipo con diez”, expresó el DT, marcando la importancia del control emocional en partidos de alto voltaje.

El entrenador también confirmó que hablará con el defensor para analizar lo sucedido y buscar corregir este tipo de situaciones que, según remarcó, terminan condicionando al equipo. La expulsión no solo complicó el desarrollo del juego, sino que llegó en un contexto donde Racing intentaba revertir el resultado.

La noche de Rojo fue especialmente negativa, ya que además había quedado señalado en la jugada del primer gol de River, lo que incrementó las críticas tanto de los hinchas como del entorno futbolístico.

Más allá del resultado, Costas valoró algunos aspectos del rendimiento de su equipo, aunque reconoció que los errores propios y la falta de eficacia fueron determinantes. En ese sentido, insistió en que Racing generó situaciones, pero no logró concretarlas, un problema que se repite en los últimos partidos.

Con este nuevo traspié en un clásico, el foco en Racing se posa ahora tanto en la falta de gol como en la disciplina dentro del campo, dos factores que el cuerpo técnico considera clave para revertir el presente en el torneo.