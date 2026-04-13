Tras la victoria de River frente a Racing, un inesperado cruce se trasladó del campo de juego a las redes sociales: Adidas publicó un mensaje con tono irónico dirigido a Nike, la marca que viste a la Academia, en una acción que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

El posteo de la empresa alemana hizo alusión directa al resultado del partido y a la diferencia de marcas, sugiriendo que River ganó “con la camiseta”, en una clara chicana hacia el estreno de la nueva indumentaria de Racing.

El contexto no fue menor: el equipo de Avellaneda presentó su nueva camiseta de Nike justamente en este encuentro, lo que le dio aún más peso simbólico al resultado y al mensaje publicado por Adidas, histórico sponsor de River desde hace décadas.

La publicación no tardó en viralizarse, generando miles de interacciones, comentarios y reacciones cruzadas entre hinchas de ambos clubes, que trasladaron la rivalidad deportiva al terreno digital.

Este tipo de cruces entre marcas deportivas no es nuevo, pero en este caso se potenció por el contexto: un clásico, un debut de indumentaria y un resultado contundente que dejó a Racing golpeado tanto en lo futbolístico como en lo simbólico.

Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, el equipo de River se quedó con un triunfo clave, mientras que Racing sumó una nueva preocupación, en una noche que terminó teniendo repercusiones más allá del resultado.